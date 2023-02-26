Zinedine De Kock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine De Kock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zinedine De Kock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zinedine De Kock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zinedine De Kock {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zinedine De Kock Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Zinedine De Kock'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zinedine De Kock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zinedine De Kock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zinedine De Kock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zinedine De Kock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2021 yılında Chippa United

Zinedine De Kock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zinedine De Kock şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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