Zinedine Machach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine Machach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zinedine Machach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zinedine Machach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zinedine Machach 5 Ocak 1996 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zinedine Machach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Zinedine Machach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zinedine Machach'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zinedine Machach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zizoumachach/

Zinedine Machach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zinedine Machach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zinedine Machach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zinedine Machach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse B

13 Ekim 2015 yılında Toulouse

27 Temmuz 2016 yılında Marsilya

30 Haziran 2017 yılında Toulouse

11 Ocak 2018 yılında Napoli

21 Temmuz 2018 yılında Carpi

22 Ocak 2019 yılında Napoli

23 Ocak 2019 yılında Crotone

30 Haziran 2019 yılında Napoli

2 Eylül 2019 yılında Cosenza

31 Ağustos 2020 yılında Napoli

1 Ekim 2020 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2021 yılında Napoli

30 Ağustos 2021 yılında Honvéd

30 Haziran 2022 yılında Napoli

2 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

Zinedine Machach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zinedine Machach şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Air Bel (07/2002-06/2010), AS Cannes (07/2010-06/2012), Olympique Marseille (07/2012-06/2014), Toulouse FC (07/2014-10/2015)

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