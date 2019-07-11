Zinedine Zidane Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİNEDİNE ZİDANE KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Haziran.1972

Zinedine Zidane kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Futbolcu

Zinedine Zidane doğum yeri : Marsilya, Fransa

ZİNEDİNE ZİDANE BİYOGRAFİSİ

Juventus, Real Madrid gibi büyük takımlarda oynamış, 2006 Dünya Kupasıitibariyle 108 kez milli formayı giymiş, FIFA tarafından üç defa yılın futbolcusu seçilmiş, Cezayir asıllı Fransız futbolcu. Dünyaca bilinen takma adı: Zizou.

23 Haziran 1972'de Marsilya'da doğdu. Futbol hayatına Canneskulübünde başladı. Cannes'dan ayrılmasının ardından, Bordeaux'ya transfer oldu. Bordeaux'da başarılı futboluyla dikkat çeken Zizou, 1996 yılında, 3 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Juventus'taki başarılı futbolunu milli takımada yansıtan Zidane, Fransa'nın 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibiydi. Finalde, Brezilya'ya attığı 2 kafa golü, kupayı Fransa'ya getirdi. O yıl FIFA tarafından Dünya'nın En İyi Futbolcusu Ödülüne layık görülen Zidane, 2000 yılında ülkesinin Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmasında gene büyük rol oynadı. Bu başarılarından dolayı 2.kez dünya'nın en iyi futbolcusu seçildi.

2001 yılında Juventus'tan 81 milyon Dolar karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. İlk gittiği sezonda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Finalde Bayer Leverkusen'e attığı güzel gol UEFA'nın web sitesinde jenerik oldu.

2002 / 2003 senesinde Real Madrid'le İspanya Futbol Ligi Şampiyonluğu yaşayan Zizou, aynı yıl FIFA tarafından 3.kez dünya'da yılın futbolcusu ünvanını kazandı. Fransa Milli Futbol Takımı'nın 2004 Avrupa Şampiyonası'ndaki kötü sonuçları ardından milli takıma veda etti. Fransa'nın kendisine ihtiyacı olduğunu düşünerek geri döndü.

Zidane, Real Madrid'le 7 Mayıs'ta Villareal karşısında son kez sahaya çıktı. Kulüp takımları kariyerine son verdiğini, profesyonel futbol yaşantısına da 2006 FIFA Dünya Kupası sonrasında noktayı koyacağını açıkladı.

34 yaşında Fransa milli takımı forması altında sahaya çıktığı dünya kupası finalinde, İtalyan oyuncu Marco Materazzi'ye attığı kafa sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalarak, 2006 dünya kupasının en çok konuşulan ismi oldu.