Zini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.