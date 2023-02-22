Zini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zini 3 Temmuz 2002 tarihinde Cazenga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Ambrosini António Cabaça Salvador şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Epic Sports yapmaktadır. Zini, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zini'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında 1º de Agosto
3 Ocak 2023 yılında AEK Atina B
30 Haziran 2023 yılında 1º de Agosto
1 Temmuz 2023 yılında AEK Atina B
Zini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zini şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
Zini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Angola takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.
Angola U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.
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