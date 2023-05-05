Ziraat Bankası Bir Kereye Mahsus Verecek! Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs! Bu Fırsat Kaçmaz!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir fırsat sunarak bir kampanya başlattı. Bankkart sahipleri için yapılan duyuruda, markette geçerli olan bir kampanya başlatıldığı belirtildi. Kampanyaya katılan müşteriler, tek seferde 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 30 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira kazanacaklar. Kampanya 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekiyor. Kampanyaya katılım için bazı şartlar bulunuyor. Katılım yapacak müşterilerin, Bankkart sahibi olmaları ve kampanya tarihleri arasında minimum 300 TL ve üzeri alışveriş yapmaları gerekiyor.

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Kartlara Para Hediye Edilecek!

Kampanya dahilinde, market, bakkal, kasap, manav ve şarküterilerde tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri her alışverişe 30 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira verilecek. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Lira tutarları, müşterilerin Bankkart hesaplarına yatırılacak. Ziraat Bankası, müşterilerine sağladığı bu kampanya ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Banka, müşterilerine sunduğu avantajlar ve fırsatlar ile sektörde öne çıkmayı hedefliyor.

Kampanyaya katılım yaparak Bankkart Lira kazanmak isteyen müşterilerin, kampanya detayları ve koşullarını dikkatlice okumaları öneriliyor. Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya sunarak, Bankkart sahiplerine market alışverişlerinde avantaj sağlıyor. Kampanya kapsamında, müşterilerin tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 30 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

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Bankkart Mobil Uygulaması Üzerinden Veya Bankkart.Com.Tr’den Başvuru

Kampanyaya katılmak için, Bankkart Mobil uygulaması üzerinden veya bankkart.com.tr’den başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca MARKET150 yazıp 4757’ye SMS göndererek de kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamanız gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, Bankkart ile market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinden yapılacak 300 TL ve üzeri her alışverişe 30 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira verilecektir. İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS’ undan yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında, e-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değildir. Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yüklenecektir. Kampanya dönemi boyunca bir müşterinin kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 150 TL olarak belirlenmiştir.