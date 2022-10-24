Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

Ziraat Bankası sim kart kullanan kişiler, sim karta konulan bloke işlemlerinin nasıl kaldırıldığını merak ediyor. Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım) soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

Sim kart değişim işlemi başkaları tarafından yapılmışsa ve bilginiz dahilinde değilse, sim kart bloke edilerek, olası tehlikelerin önüne geçilmiş olur. Sizin onayınız ve müracaatınız olmadan bloke işlemi kaldırılmaz. Böylelikle hesabınız güvence altına alınmış olur. Sim kartlara konulan blokelerin kaldırma işlemleri, ilgililer tarafından araştırılıp merak ediliyor. Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım) konu başlığını araştırıp sizin için haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

ZİRAAT BANKASI SİM KART BLOKE KALDIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Size en yakın Ziraat ATM’sine gidin, kartınızı takın ve şifrenizi girerek ana menüye giriş yapın.
Ana menüde “Bakiye- Bilgi- Şifre” şifre seçeneğine tıklayın. Ardından sağ kısımda bulunan “SIM Kart Bloke Kaldırma” seçeneğine doğru ilerleyin. Karşınıza çıkan “SIM Kart Blokeniz Kaldırılacaktır Onaylıyor Musunuz?” sorusuna, “Evet” şeklinde yanıt verin.

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

Telefonunuza şifre gelirse, şifreyi doğrulama ekranına girin eğer şifre gelmezse ATM’de beliren “SIM Kart Bloke Kaldırma İşleminiz Onaylanmıştır” yazısı belirir ve böylelikle “Ziraat ATM SIM kart bloke kaldırma” işlemi gerçekleşmiş olur.

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

ATM’DE KARTSIZ OLARAK SİM KART BLOKE KALDIRILABİLİR Mİ?

Kartsız olarak sim kart blokenizi kaldırmanız ne yazık ki mümkün değildir. Aşağıda listelemiş olduğumuz yollar ile sim kart blokenizi kaldırabilirsiniz.

  • Banka kartı
  • Kredi kartı
  • Biometrik (Avuç içi) İşlem Seti
  • Mobil uygulama
  • Ziraat Bankası şubeleri

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

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