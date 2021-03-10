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Ziraat Bankası sınavları 2021 başvuru ücreti ne kadar? Ziraat Bankası sınav başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası KPSS şartı aranmadan toplam 230 personel istihdam edeceklerini duyurdu. Ziraat Bankası sınavları 2021 için başvurular başladı. Peki; Ziraat Bankası sınavları 2021 başvuru ücreti ne kadar? Ziraat Bankası sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtları...

Ziraat Bankası sınavları 2021 başvuru ücreti ne kadar? Ziraat Bankası sınav başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası bünyesine 20 Müfettiş Yardımcısı, 80 Uzman Yardımcısı Alımı, 100 Uzman Yardımcısı Alımı, 30 Uzman Yardımcısı Alımı gerçekleştirecek. Başvurular başladı, başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. İşte Ziraat Bankası sınavları 2021 başvuru ücreti ve sınav başvuru ekranı...

ZİRAAT BANKASI SINAVLARI 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ziraat Bankası 4 farklı ilan yayımladı. Başvurular için 195 TL ücret isteniyor. Adaylar başvuru ücretinin düşürülmesini istiyor ancak ücretin azaltılması ile ilgili bir açıklama gelmedi. 

ZİRAAT BANKASI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası personel alımı 2021 ilanlarına başvurular https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden alınıyor.

Başvurular 26 Mart 2021 tarihine kadar alınacak. Başvuru için adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.

Ziraat Bankası personel alımı 2021 | Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı başvuru şartları Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı başvuru şartları

 

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