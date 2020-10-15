Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılar vatandaşlara yansırken bankalara yapılan kredi başvuruları da arttı. Bu kapsamda Ziraat Bankası ve Halkbank, müşterilerini memnun etmek amacıyla 6 aya kadar ertelemeli, 36 ay vadeli ve düşük taksitli kredi imkanları sunuyor. Peki Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz taşıt kredisi nedir? Nasıl başvurulur? Halkbank pandemi kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Ziraat bankası, Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuyor.

Taşıt kredisinde aylık eşit taksitli ödemenin yanı sıra azami 6 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği de uygulanabilecektir.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,64 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,0082 olarak açıklandı.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

Ziraat Bankası, ikinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ile 2. El Taşıt Destek Kredisi sunuyor.

2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami üst limit 150 Bin TL olacaktır.

Bu kapsamda, 7 yaşına kadar ikinci el otomobiller için kredi kullanılabilecektir.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,82 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,8768 olarak açıklandı.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası yeni Taşıt Kredisi paketi kapsamında yerli üretim sıfır araç satın alacaklara %0,49 - %0,64 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunuyor. İkindi el araç satın alacaklar için ise marka fark etmeksizin %0,82 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz 60 ay taksit ile kredi imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası düşük faizli taşıt kredisine şube üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK DESTEK KREDİSİ NEDİR?

HalkBank, 0,49 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi vermeye devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçları karşılaması 3 bin, 5 bin, 7,5 bin ve 10 bin TL olmak üzere 4 faklı şekilde ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank pandemi kredisi olarak da bilinen bu imkan, banka yetkilileri tarafından, "Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur." açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

KREDİ FAİZ ORANLARI

HalkBank Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında 0,49 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz 36 ay eşit taksit imkanı ile kredi imkanı sağlıyor.

KREDİ ÖDEME TABLOSU

10 bin TL'ye kadar alınabilecek 6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.

7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.

5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.

3.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 113 TL taksit ödeyecek.

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