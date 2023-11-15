Ziraat odası başkanı açıkladı! İkramiye almak isteyen çiftçiler odalardan kayıtlarını sildiriyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yaptığı açıklamada hükümetin çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye vermesi üzerine odalardan kayıtlarını sildirmeye başladığını duyurdu.

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Ziraat odası başkanı açıkladı! İkramiye almak isteyen çiftçiler odalardan kayıtlarını sildiriyor 1

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli olan çiftçilerin, emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, "İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz Ziraat Odası kayıtlarını sildirmek istiyor" dedi.

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