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Ziraat odası başkanı açıkladı! İkramiye almak isteyen çiftçiler odalardan kayıtlarını sildiriyor
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yaptığı açıklamada hükümetin çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye vermesi üzerine odalardan kayıtlarını sildirmeye başladığını duyurdu.
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