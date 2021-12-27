Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Fenerbahçe ile Afyonspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fenerbahçe – Afyonspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Afyonspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fenerbahçe ile Afyonspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman’ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapıyor.

FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fenerbahçe ile Afyonspor arasındaki maç A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ