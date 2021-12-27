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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fenerbahçe – Afyonspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Afyonspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile Afyonspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fenerbahçe – Afyonspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Afyonspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fenerbahçe – Afyonspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Afyonspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Fenerbahçe  ile Afyonspor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Fenerbahçe – Afyonspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Afyonspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fenerbahçe  ile Afyonspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman’ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapıyor.

FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI CANLI İZLE

 FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Fenerbahçe  ile Afyonspor arasındaki maç A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE – AFYONSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

 

 FENERBAHÇE İLK 11
35. BERKE ÖZER
6. MAXIMILIAN MEYER
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA
14. DIMITRIOS PELKAS
23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
27. MIGUEL CRESPO DA SILVA
30. NAZIM SANGARE
32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND
41. ATTILA ARPAD SZALAI
77. BURAK KAPACAK
 Yedekler
54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
8. MERT HAKAN YANDAŞ
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
33. ÇAĞTAY KURUKALIP
37. FILIP NOVAK
55. BORA ÇUHA
99. ARDA OKAN KURTULAN
 Teknik Sorumlu
 
 AFYONSPORA 
27. ANIL ATAĞ
17. EMRE DAYAN
20. NAZMİ CANDOĞAN
22. ERDİNÇ PEKGÖZ
65. CELAL HANALP
3. ALPER TURSUN
5. SÜLEYMAN OLGUN
30. ERHAN ŞENTÜRK
10. DOĞAN ATEŞ
14. DOĞUKAN EMEKSİZ
51. FATİH AKTAY
 Yedekler
43. AHMET DAŞ
6. FEYYAZ BELEN
11. MEHMET CAN KOCABAŞ
35. İSMAİL HAKTAN ODABAŞI
81. MUSTAFA ERKASAP
90. MERT ÜNER
9. CİHAN ÖZKARA
98. İLKE TANKUL
4. TAHA CAN VELİOĞLU
53. SÜLEYMAN ENES KARAKAŞ
 Teknik Sorumlu
CEM KAVÇAK
Tayfun Altuntaş
Editör
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