Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Galatasaray ile Denizlispor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GALATASARAY – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanan maç 28 Aralık 2021 Salı günü NEF Stadyumu’nda saat 21.00’da başladı

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Bilal Gölen yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GALATASARAY – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ