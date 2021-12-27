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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Galatasaray  ile Denizlispor’un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray  – Denizlispor  maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GALATASARAY  – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanan maç 28 Aralık 2021 Salı günü NEF Stadyumu’nda saat 21.00’da başladı

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Bilal Gölen yapıyor.

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: GALATASARAY  – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 GALATASARAY İLK 11 
13. İSMAİL ÇİPE
4. TAYLAN ANTALYALI
5. ALPASLAN ÖZTÜRK
11. MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA
17. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
19. ÖMER BAYRAM
21. OLIMPIU VASILE MORUTAN
33. ALEXANDRU CICALDAU
45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA
53. BARIŞ ALPER YILMAZ
54. EMRE KILINÇ
 Yedekler
50. JANKAT YILMAZ
6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT
7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
12. GUSTAVO HENRIQUE GIORDANO AMARO ASSUNÇAO SILVA
22. BERKAN İSMAİL KUTLU
24. IŞIK KAAN ARSLAN
25. VICTOR ENOK NELLSON
30. ATALAY BABACAN
35. AYTAÇ KARA
67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU
 Teknik Sorumlu
FATİH TERİM
 
 DENİZLİSPOR İLK 11
20. ABDULKADİR SÜNGER
9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
10. ÖZER ÖZDEMİR
19. ERDAL AKDARI
23. BÜNYAMİN BALAT
26. GÖKHAN SÜZEN
27. EMRE SAĞLIK
29. İLHAN DEPE
30. BRAHİM DARRİ
41. MUHAMMET ÖZKAL
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
 Yedekler
1. HÜSEYİN ALTINTAŞ
5. ASIM HAMZAÇEBİ
14. BEKİR TURAÇ BÖKE
22. LEO SCHWECHLEN
76. BURAK GÜMÜŞTAŞ
 Teknik Sorumlu
FATİH TEKKE
Tayfun Altuntaş
Editör
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