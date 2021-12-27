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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Hatayspor – Menemenspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Hatayspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Hatayspor – Menemenspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Hatayspor – Menemenspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Hatayspor  ile Menemenspor’un karşı karşıya geldiği maçla devam ediyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Hatayspor  – Menemenspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki  haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: HATAYSPOR  – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Hatayspor ile Menemenspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık yapıyor 

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: HATAYSPOR  – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 

 ATAKAŞ HATAYSPOR İLK 11
31. ABDULLAH YİĞİTER
22. FATİH KURUCUK
6. SIMON AUGUSTIN FALETTE
23. SAMUEL AYOMIDE ADEKUGBE
90. STRAHIL VENKOV POPOV
5. ISAAC SACKEY
4. ONUR ERGÜN
11. SABA LOBJANIDZE
19. MUHAMMED MERT
95. DYLAN CYPRİEN SAINT LOUIS
20. MOHAMMED KESSELLY KAMARA
 Yedekler
33. YAVUZ BUĞRA BOYAR
53. BURAK ÖKSÜZ
84. YUSUF GASSAN KARASU
73. OSMAN CAN GÜLERYÜZ
77. SADIK BAŞ
99. BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM
92. MAME BIRAM DIOUF
 Teknik Sorumlu
ÖMER ERDOĞAN
 
 MENEMENSPOR İLK 11
25. MURAT HOCAOĞLU
2. İLYAS BİRCAN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
9. ENOCK BARWUAH
19. MOHAMED MAHDI SABBAH
22. CEM ÇELİK
27. TONI CORREIA GOMES
37. KEREM PAYKOÇ
44. OĞUZHAN ÇAPAR
52. ENES SAĞLIK
70. EMİR ŞENOCAK
 Yedekler
55. BORA GÖYMEN
20. AHMET ASLAN
23. BERKAN İBRAHİM ÇAKIR
28. ABDULLAH AYDIN
33. TAHİR BÖLGEBAŞI
40. MUSTAFA BERKAN AYDENİZ
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
 Teknik Sorumlu
Tayfun Altuntaş
Editör
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