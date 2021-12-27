Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Hatayspor – Menemenspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Hatayspor ile Menemenspor’un karşı karşıya geldiği maçla devam ediyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Hatayspor – Menemenspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: HATAYSPOR – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Hatayspor ile Menemenspor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 15.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık yapıyor

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR: HATAYSPOR – MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ