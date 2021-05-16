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Ziraat Türkiye Kupası finali: Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fravport - TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Ziraat Türkiye Kupası finali: Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Tüm detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası finali: Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 42 haftalık maratonun bitmesinin ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Lig şampiyonu Beşiktaş ile Fravport - TAV Antalyaspor kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyorlar. Tüm merak ettikleriniz haberimizde... 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Fravport - TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. 

Saat 20.45'de başlayacak olan zorlu final müsabakası A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi yönetecek hakem açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

TFF'den maça ilişkin Nisan ayında yapılan açıklamada," TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verilmişti. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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