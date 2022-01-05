5. tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından gözler son 16 turuna çevrilirken sporseverler de internet arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve maç takvimi şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. İşte son 16 turu kura çekimi ve maç takvimi hakkında bilmeniz gereken bilgiler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar, yapılacak kura çekimi ile eşleşecek. Seri başı olan 8 takımın ev sahipliği yapacağı karşılaşmalar, belirlenen maç takvimine göre eşleşmeler dahilinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve maçın normal süresinin berabere bitmesi durumunda uzatmalara, uzatmaların da eşitlikle tamamlanması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilerek bir üst tura kalan takımlar belirlenecek.

Henüz kura çekim tarihi hakkında bir bilgilendirme yapılmazken, TFF tarafından yapılan açıklamaya göre haberimiz güncellenecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR VE MAÇ TAKVİMİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Trabzonspor

Beşiktaş

Fenerbahçe

Sivasspor

Hatayspor

Alanyaspor

Karagümrük

Gaziantep FK

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Göztepe

Konyaspor

Kasımpaşa

Antalyaspor

Kayserispor

Adana Demir

Denizlispor

Bandırmaspor

MAÇ TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turuna adını yazdıran takımlar belirlendi. Buna göre son 16 turunda mücadele edecek takımlar tek maç eleme usulü ve seri başı takımların sahasında oynanacak müsabakalar 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.