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Zırtlak ne demek, TDK'ya göre Zırtlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zırtlak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zırtlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zırtlak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zırtlak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zırtlak ne demek, TDK'ya göre Zırtlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zırtlak ne demek? Zırtlak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zırtlak kelimesi. Peki zırtlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zırtlak nedir, zırtlak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZIRTLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zırtlak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zırtlak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yavan, tatsız

ZIRTLAK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sulu zırtlak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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