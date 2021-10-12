Zirzopça ne demek, TDK'ya göre Zirzopça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zirzopça ne demek? Zirzopça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zirzopça kelimesi. Peki zirzopça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zirzopça nedir, zirzopça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİRZOPÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zirzopça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zirzopça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zıpırca

