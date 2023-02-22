Zisis Chatzistravos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zisis Chatzistravos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zisis Chatzistravos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zisis Chatzistravos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zisis Chatzistravos 16 Aralık 1999 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ζήσης Χατζηστραβός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zisis Chatzistravos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zisis Chatzistravos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zisis Chatzistravos'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zisis Chatzistravos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zisis Chatzistravos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zisis Chatzistravos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zisis Chatzistravos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2016 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

30 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

30 Haziran 2020 yılında PAOK

8 Eylül 2020 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Zisis Chatzistravos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zisis Chatzistravos şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zisis Chatzistravos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panserraikos

Yunanistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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