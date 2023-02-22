Zisis Karachalios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zisis Karachalios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zisis Karachalios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zisis Karachalios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zisis Karachalios 10 Ocak 1996 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ζήσης Καραχάλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zisis Karachalios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Zisis Karachalios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zisis Karachalios'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zisis Karachalios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zisis Karachalios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zisis Karachalios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zisis Karachalios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Anag. Karditsas

11 Temmuz 2014 yılında Olympiakos U20

31 Temmuz 2015 yılında Anag. Karditsas

30 Haziran 2016 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2016 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

Zisis Karachalios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zisis Karachalios şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Zisis Karachalios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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