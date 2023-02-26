Ziv Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziv Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziv Morgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziv Morgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziv Morgan 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da זיו מורגן şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziv Morgan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Ziv Morgan'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ziv Morgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziv Morgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ziv Morgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziv Morgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2018 yılında Kir. Shmona U19

1 Ekim 2019 yılında Kiryat Shmona

Ziv Morgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziv Morgan şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ziv Morgan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.