Zivko Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zivko Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zivko Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zivko Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zivko Zivkovic 14 Nisan 1989 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Живко Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zivko Zivkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sport yapmaktadır. Zivko Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zivko Zivkovic'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zivko Zivkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zivkovic_20/?utm_source=ig_embed

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Zivko Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zivko Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zivko Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zivko Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Partizan

2 Temmuz 2007 yılında Teleoptik

30 Haziran 2008 yılında Partizan

1 Temmuz 2008 yılında Metalac

30 Haziran 2010 yılında Partizan

1 Temmuz 2011 yılında Metalac

30 Haziran 2012 yılında Partizan

1 Ağustos 2012 yılında Teleoptik

15 Ekim 2012 yılında Partizan

1 Temmuz 2016 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

Zivko Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zivko Zivkovic şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zivko Zivkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Teleoptik Zemun

Sırbistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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