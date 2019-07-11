Ziya Hurşit Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ZİYA HURŞİT KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1890 Ölüm tarihi : 14.Temmuz.1926

Ziya Hurşit kaç yaşında öldü : 36

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Meslek : Siyasetçi

Ziya Hurşit doğum yeri : Çamlıhemşin, Rize

Ölüm yeri : İstanbul

ZİYA HURŞİT BİYOGRAFİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I. Dönem milletvekillerinden birisi olan Türkdevlet adamı. Mustafa Kemal ATATÜRK’e suikast düzenlemeye teşebbüs suçundan yargılanıp idama mahkum edilmiştir.

Ziya Hurşit Bey, 1890yılında, Çamlıhemşin, Rize’de dünyaya geldi. Kürdoğlu ailesine mensup olan Hurşit Bey, gemi inşaası ve radyo operatörlüğü konusunda Gdansk, Almanya’da eğitim gördü ve eğitimini tamamlamasının ardından Osmanlı’ya geri döndü.

Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılan Hurşit Bey, savaşın ardından Trabzon Delegesi olarak Erzurum Kongresi’ne katıldı. 1920 yılında ise Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı ve Yozgat İstiklal Mahkemesi’nin üyesi olarak görev aldı.

Meclis’de olduğu sürede Mustafa Kemal ATATÜRK ile büyük görüş ayrılıklarına düşmesinin ardından II. Dönem’de milletvekili seçilmeyen Hurşit Bey, 16 Haziran1926 tarihinde, Atatürk’e karşı suikast hazırlıklarında bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Gürcü Yusuf, Laz İsmail ve Çopur Hilmi ile beraber İzmir’de bulunan Kemeraltı Karakolu önünde Mustafa Kemal’e ateş edip daha sonra kargaşadan yararlanarak kaçmayı planlayan Hurşit Bey, kaçışlarına yardım edecek olan Giritli Şevki Bey’in pişmanlık duyarak planı ihbar etmesi üzerine arkadaşları ile beraber yakalandı.

Suikastte parmağı bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılırken aralarında Ziya Hurşit Bey, Laz İsmail ve Çopur Hilmi’nin de bulunduğu 13 eylemci, 14 Temmuz 1926 tarihinde idam edildi.