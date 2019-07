Ziya Kürküt Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİYA KÜRKÜT KİMDİR?

Doğum tarihi : 19.Haziran.1967

Ziya Kürküt kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, TV Sunucusu,Dublaj Sanatçısı

Ziya Kürküt doğum yeri : İstanbul

ZİYA KÜRKÜT BİYOGRAFİSİ

Ziya Kürküt, 19 Haziran 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Taner Barlas Mim Tiyatro, Kent Oyuncuları, Tiyatrokare, Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı. 2008 - 2010 yılları arasında Asuman Dabaktiyatrosunda oyuncu yönetmen olarak çalıştı.

Akademi İstanbul Gelişim de Tiyatro bölüm başkanlığı, Sinema -Tv bölümünde Beden Dili ve İletişim eğitmenliği yapmıştır. Resim de yapmakta olan Ziya Kürküt, 2006 yılında “Samimiyet” adını verdiği bir resim sergisi açtı.

2007 yılının başlarında başlayan D Shopping'te Sahrap Soysal ile birlikte “Her Eve Lazım” adlı telealışveriş programını sundu. Televizyonda yarışma ve müzik eğlence programlarında sunuculuk yapmaktadır.

2007 yılında “Mavi Gözlü Dev” adlı filmde Yetkin Dikinciler, Nazım Hikmet’i canlandırırken; Dolunay Soysert , Özge Özberk gibi diğer oyuncularla birlikte Ziya Kürküt de bu filmde rol almıştır.

Ziya Kürküt, sinema filmi ve televizyonlarda birçok oyuncuyu seslendirmiştir.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener’in yazdığı “Kara Melek” dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan, Ebru Akel, Şenay Gürler, ile birlikte rol almıştır.

2010 yılında “Hisarbuselik” adlı dizide Rojda Demirer, Onur Saylak ile başrolde oynadı.

Ziya Kürküt, Hande Kürküt ile evlidir. 2006 doğumlu Dilara adında bir kızı ve 2010 doğumlu Can adında bir oğlu vardır.

Sinema ve TV'de seslendirdiği sanatçılar ve filmler:

- Jim Carrey

- Edward Norton

- Colin Farrel

- Tom Hanks

- Jude Law

- John Travolta

- Antonio Banderas

- Gary Sinise

- Sean Penn

- Monsters, Inc

- Crysis: Akbaba kod adlı pilot seslendirmiştir.

- Pusu

- Sevimli Canavarlar

- Aslan Kral 3 Hakuna Matata

- Ninja Kaplumbağlar

- Romeo

- Avatar: Son Havabükücü adlı animede Zuko

- Catdog

- Hey Arnold!

- Aaahh! Real Monsters

- Süngerbob

- Totally Spies! (Fabu)

Tiyatro :

2014 - Her Yıl Kuşlar Geri Gelir - Parlour Song - Oyun Atölyesi

2012 - Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi

2007 - Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu

2001 - Yarışma : Laurent Baffie - Umur Bugay - Dostlar Tiyatrosu

1993 - Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatro kare

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

2009 - Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Titanların Öfkesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Kara Şövalye Yükseliyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Hisarbuselik (TV Dizisi)

2010 - The Walking Dead (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2010 - The Pasific (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2010 - Spartacus: Blood and Sand (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Ayı Yogi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Çizmeli Kedi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Sherlock Holmes (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Kanal-İ-zasyon (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Sokakların Kralı Romeo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Ejder Avcıları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Ninja Kaplumbağalar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Mavi Gözlü Dev (Sinema Filmi)

2007 - Krallık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Hisarbuselik (Tahir) (TV Dizisi)

2005 - Kızma Birader (Galip: Kapıcı) (TV Dizisi)

2005 - Kırmızı Başlıklı Kız (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Kadının Sessizliği (TV Dizisi)

2005 - Ahududu (TV Dizisi)

2004 - Şrek 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Sevinçli Haller (TV Dizisi) (Bölüm)

2004 - Köpekbalığı Hikayesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Hayatın Benim (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Canım Benim (Taner) (TV Dizisi)

2003 - Muhteşem Kahramanlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Lorenzo'nun Karısı (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2002 - Yeter Anne (Reha) (TV Dizisi)

2002 - Sekiz Bacaklı Canavarlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Nicholas Nickleby (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Azap Yolu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Yapay Zeka - A.İ. (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Tek Celse (Sedat) (TV Dizisi)

2001 - Sevimli Canavarlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Pokemon 3 (Meowth - Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Kör Talih (TV Dizisi)

2000 - Şangaylı Kovboy (Owen Wilson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2000 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2000 - Pokemon 2:En Güçlü O (Meowth - Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Görev Mars (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Dünyadan Sonra (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Can Dostum (TV Filmi)

1998 - Güldüren Cazibe (TV Dizisi)

1998 - Ateş Dansı (Berrin in Babası) (TV Dizisi)

1996 - Kuş Kafesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Kobra Takibi (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1996 - 1999 - Kara Melek (Murat Sökmen ) (TV Dizisi)

1995 - Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (Fenasi) (TV Dizisi)

1994 - Cadı Ağacı (Sinema Filmi)

1993 - Yaz Evi (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Akif) (TV Dizisi)

1992 - Fareler ve İnsanlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1991 - Robin Hood Hırsızlar Prensi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1989 - Gençler (Minik) (TV Dizisi)

1988 - Macide Öğretmen (TV Dizisi)

1988 - Beter Böcek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)