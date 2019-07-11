Ziya Öztan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİYA ÖZTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1946

Ziya Öztan kaç yaşında : 73

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Meslek : Yönetmen, Senarist

Ziya Öztan doğum yeri : Batman

ZİYA ÖZTAN BİYOGRAFİSİ

Tarihi filmlerin yönetmenine çıkmıştır adı.

Ziya Öztan, 1946 yılında Batman’da üç erkek kardeşin ortancası olarak doğmuştur. Babasının askerlik görevi nedeniyle Batman'da bulunduğu sırada orada doğdu. Çocukluğu Mudanya’da geçti. İlkokul ve ortaokulu Mudanya’da okuduktan sonra tayin oldukları Gaziantep ve Malatya'da liseyi okudu, Ankara’da Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde bitirdi. 1964 yılında önce ODTÜ İdari Bilimler’de üniversiteye başladı. daha sonra geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Almanya, Berlin'de Osmanlı Ekonomisi üzerine doktora yaptı. 2,5 yıl Almanya’da öğrenci olduğu yıllarda geçim sıkıntısı yüzünden lokantalarda bulaşıkçılık yaptı. Türkiye’ye döndü askerliğini yaptı. Sonra tekrar Yurt dışına İsveç'e gitti, geçimini sağlamak için yine bir yıl bulaşıkçılık yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra Yenigün Gazetesi' nde çalışmaya başladı. 1975yılında TRT’nin açtığı sınavlarına girdi ve kazandı. TRT’de Ankara Televizyonu'nda yardımcı prodüktör olarak çalışmaya başladıktan sonra orada aldığı kursların neticesinde yönetmen oldu. Daha sonra TRT İstanbul Televizyonu'na geçerek Drama Programları Müdürlüğü yaptı.

TRT'nin ve Türk sinemasının "En"lerine imza attı. En büyük prodüksiyonlar, en kalabalık sahneler, en çok personel ile film çekme fırsatını yakaladı. Türk Tarihinin önemli zaman dilimleri ve olaylarını dramatik bir dille çekti. 1979 yılında Ömer Lütfi Akad ile tanıştı, onunla çalıştı.

Türk insanı için önemli olan Atatürk ve İsmet İnönü'yü filmlerinde canlandırdı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı veya devrimlerin anlatımı için çok eleştiri aldı. Abdülhamit Düşerken filminin çekimleri sırasında rahatsızlandı ve çekim sırasında kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı, tarihi Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni Ziya Öztan.

Ziya Öztan, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde sinematografi dersi verdi.

Ödülleri :

2003 - 15. Ankara Film Festivali - En İyi Senaryo (Abdülhamit Düşerken)

2003 - 40. Antalya Film Şenliği - En İyi 2. Film (Abdülhamit Düşerken)

Yönetmenlik Yaptığı Filmler :

2002 - Abdülhamit Düşerken (Sinema Filmi)

2000 - Tiyatro Belgeseli (Sinema Filmi)

1998 - Cumhuriyet (Sinema Filmi)

1996 - Kurtuluş (TV Dizisi)

1989 - Cahide (TV Dizisi)

1989 - Baharın Bittiği Yer (TV Dizisi)

1987 - Ateşten Günler (TV Dizisi)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1983 - Yusuf İle Züleyha (TV Filmi)

1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)

1980 - İttihat Ve Terakki (TV Dizisi)

1979 - Bir Ceza Avukatının Anıları: Çekiç ve Titreşim (TV Filmi)

Senaryo :

2002 - Abdülhamit Düşerken (Sinema Filmi)

1996 - Yaban (TV Filmi)

1989 - Kantodan Tangoya (Sinema Filmi)

1987 - Ateşten Günler (TV Dizisi)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1979 - Bir Ceza Avukatının Anıları: Çekiç ve Titreşim (TV Filmi)

1979 - Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan (TV Dizisi)

Yapımcı :

1979 - Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan (TV Dizisi)

Oyuncu :

1999 - Issızlığın Ortasında Sinema (Sinema Filmi)