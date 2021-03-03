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  3. Ziya Selçuk, Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor? sorusuna o fotoğrafla yanıt verdi

Ziya Selçuk, Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor? sorusuna o fotoğrafla yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan okullarda, öğrencilerin teneffüslerde temassız oyun oynarken çekilen görüntülerini Twitter hesabında paylaşarak altına, ''Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor? Temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular'' notunu düştü.

Ziya Selçuk, Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor? sorusuna o fotoğrafla yanıt verdi

Yüz yüz eğitim 2 Mart itibariyle Türkiye genelinde başladı. Okullarına kavuşan öğrenciler ders aralarında bahçede sosyal mesafe kuralına uyumlu şekilde oyunlar oynuyor. 10 dakika süren teneffüsten sonra 30 dakikalık derslerine geri dönüyor. 

Yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşayan Bakan Selçuk, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Selçuk, bir öğrencinin oyun oynarken çekilen fotoğrafını yayımlayarak, "Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?" diye merakta olan ilkokul velilerine bilgi veren Selçuk, "Okullarımızda, öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... Gününüz aydın olsun..." ifadesini kullandı. 

Ziya Selçuk, Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor? sorusuna o fotoğrafla yanıt verdi

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