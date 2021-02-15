Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim bugün başladı. Bakan Ziya Selçuk Iğdır'da bir köy okulunun önünde ikinci yarıyıl açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılanması yapılacak"

SINIFLARDA 15 ÖĞRENCİ BULUNACAK

Koronavirüs önlemleriyle yapılacak eğitimde teneffüslere sırayla çıkılacak. Sınıflarda en fazla 15 öğrenci olacak. Yüksek sesli aktivite yapılmayacak. Haftada 5 gün yüz yüze eğitimin yapılacak. Öğrencilerle 1 metreden yakın temasta olanlar yüz koruyucu takacak.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Yüz yüze eğitim gören öğrenciler yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek. Okul tuvaletlerindeki sabunluklar fotoselli şekilde olacak.