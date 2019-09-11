Ziynet Sali'nin evlilik heyecanı

15 Eylül'de Kıbrıs'da müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün gelinlik provası için Nişantaşı'nda görüntülendi. Sali'nin oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

Nişantaşı’nda yürürken görüntülenen Ziynet Sali gerçekleşecek nikah töreni hakkında gazetecilere bilgi verdi. Şarkıcı,”Prova için geldim. Gelinliği giydiğimde bir tuhaf oldum. Gelinlik sade olacak. Tek gelinlik giyeceğim. Düğün akşamı peri kızı gibi olmak istiyorum. Aile arasında geçecek olan bir nikah töreni olacak, öyle büyük bir düğün olamayacak.

Nikah şahitlerimiz Cumhurbaşkanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı olacak. Buradan sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum, bizi kırmadılar davetimizi kabul ettiler. Balayı planımız yok şuanda çünkü nikahtan üç gün sonra konserimiz var” dedi.

SEVDİĞİM ADAMLA EVLENİYORUM

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde önceki gün Ziynet Sali performans sergiledi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sali, gitaristi Erkan Erzurumlu ile 15 Eylül'de Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı. Cengiz Abazoğlu'nun tasarlayacağı bir gelinlikle aile arasında dünyaevine gireceğini açıklayan Sali, "İlk kez gelinlik giyeceğim için tasarımı merakla bekliyorum. Düğün telaşım yok. Her şeyi ehline bıraktım, sevdiğim adamla evleniyorum" şeklinde konuştu. Ardından sahne performansına başlayan Sali, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla muhteşem bir gece yaşatt