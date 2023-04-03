Zlatan Koscevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan Koscevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zlatan Koscevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zlatan Koscevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zlatan Koscevic 12 Şubat 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zlatan Košćević şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zlatan Koscevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zlatan Koscevic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Zlatan Koscevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zlatan Koscevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2014 yılında NK Sesvete Jgd
24 Ocak 2020 yılında Din. Zagreb Jgd
1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U17
1 Temmuz 2022 yılında Din. Zagreb U19
Zlatan Koscevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zlatan Koscevic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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