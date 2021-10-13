Zodyak ne demek, TDK'ya göre Zodyak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zodyak ne demek? Zodyak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Zodyak kelimesi. Peki Zodyak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zodyak nedir, Zodyak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZODYAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zodyak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zodyak kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Zodyak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gök küresinde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık takımyıldızlarının eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, Burçlar Kuşağı

