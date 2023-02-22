Zog Djaloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zog Djaloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zog Djaloshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zog Djaloshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zog Djaloshi 23 Şubat 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zog Djaloshi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zog Djaloshi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zog Djaloshi'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zog Djaloshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zog Djaloshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zog Djaloshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zog Djaloshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PO N. Kallikr.

25 Temmuz 2019 yılında AO Trikala

12 Ağustos 2022 yılında Apollon Pontou

Zog Djaloshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zog Djaloshi şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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