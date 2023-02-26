Zohar Zasano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zohar Zasano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zohar Zasano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zohar Zasano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zohar Zasano 21 Kasım 2001 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da זוהר זסנו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zohar Zasano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Y.O Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Zohar Zasano'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zohar Zasano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zohar Zasano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zohar Zasano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zohar Zasano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FC Ashdod

Zohar Zasano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zohar Zasano şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Zohar Zasano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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