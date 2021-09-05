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Zombi değil, uyuşturucu bağımlıları! ABD'de dünyayı sarsan görüntüler!

Amerika'nın, Pensilvanya sokaklarındaki uyuşturucu bağımlısı evsizlerin dehşete düşüren görüntüleri paylaşıldı. Bölgede pek çok bağımlının hiçbir şeyin farkında olmadan yerlerde süründüğü görenler, bağımlıları "zombi" ye benzetti.

Sosyal medya mecrası olan YouTube'da bir hesap, Philadelphia'nın en zararlı ve güvensiz bölgelerinden biri olan Pensilvanya'da bulunan uyuşturucu bağımlısı evsiz insanların "zombi"ye benzetildiği görüntüleri paylaştı. ABD sokaklarından dünyaya yayılan bu görüntüleri izleyenler dehşete düştü. İnsanları korkutan uyuşturucu bağımlıların içler acısı hali ise kameralara anbean yansıdı.

YERLERDE SÜRÜNDÜLER!

Söz konusu görüntülerde, caddelere yayılan uyuşturucu bağımlısı evsizlerin görüntüleri, izleyenleri hayrete düşürdü. Pek çok insanın yerlerde süründüğü ve yarı baygın oluşu, çevredekiler tarafından normal karşılanıyor. Dünyayı sarsan görüntüler sosyal medya hesaplarında " The Walking Dead kesilmiş sahneler" başlıklarıyla paylaşıldı. 

UYUŞTURUCU PAZARINDA ÖLEN ÖLENE

YouTube hesabı, bölgenin Doğu Sahili'ndeki en büyük uyuşturucu pazarı olduğunun altını çizdi. Bölgede yüksek dozda uyuşturucudan dolayı çok fazla ölümün yaşandığı iddia edildi.

 

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