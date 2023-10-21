Zonguldak Devrek'te tedirgin eden görüntüler! Böcekler her yeri istila etti, Köylüler yardım bekliyor!

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Gerze ve birçok köyde uğur böceklerinin sayılarının artması vatandaşları tedirgin etti.

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Zonguldak Devrek'te tedirgin eden görüntüler! Böcekler her yeri istila etti, Köylüler yardım bekliyor!

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Gerze ve birçok köyde uğur böceklerinin sayılarının artması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar sayıca fazla olan uğur böcekleri nedeniyle endişelendiklerini ifade etti.

Gündüz havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan uğur böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Cadde ve sokakları kaplayan uğur böcekleri, açık pencere ve kapılardan evlerin içerisine kadar girdi.

Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri vatandaşları tedirgin etti. Köy sakinlerinden Kemal Pamuklu, "Üç dört gündür evin duvarlarında var. Yetkililerden çözüm bulunması için yardım bekliyoruz. Çok sayıda böcek var" dedi.

Çevredeki bazı köylerden de uğur böceği istilası sebebiyle şikayetler geldiğini söyleyen köy sakinleri, "Buna çözüm bulsunlar. Yetkililer bir an önce açıklama yapmalı" ifadelerine yer verdi.

Bazı vatandaşlar da balkonlarındaki uğur böceklerini temizlemeye çalıştı.

Zonguldak Devrek'te tedirgin eden görüntüler! Böcekleri her yeri istila etti, Köylüler yardım bekliyor!

Zonguldak Devrek'te tedirgin eden görüntüler! Böcekleri her yeri istila etti, Köylüler yardım bekliyor!

Zonguldak Devrek'te tedirgin eden görüntüler! Böcekleri her yeri istila etti, Köylüler yardım bekliyor!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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