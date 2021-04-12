Bayburt imsakiye 2021: Bayburt iftar vakti saat kaçta? Bayburt akşam ezanı saatiKilis, kimsesi olmayan yaşlılara sahip çıktıKaracabey Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Bir ücretsiz otopark daha!Pandemide müstakil ev ve arsaya olan talebin artmasıyla fiyatlar da arttıSon dakika| Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 Nisan paylaşımlarına soruşturmaBaşiskele’nin en büyük camisi Karadenizliler Merkez Cami ibadete açıldıBartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep olduBerber, dükkanında şüpheli ölüm! Dükkan sahibi ölü bulunduBatman imsakiye 2021: Batman iftar vakti saat kaçta? Batman akşam ezanı saatiOrucu bozan şeyler nelerdir? Orucu neler bozar?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zonguldak-İstanbul karayolu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı

Zonguldak-İstanbul karayolu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Zonguldak-İstanbul karayolu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağmurun ardından Alaplı-Akçakoca karayolunda heyelan meydana geldi. Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçalarının dik yamaçtan kopup düşmesiyle yol kapandı. Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri sürücüleri Akçakoca yönündeki tünel içinden yönlendirdi. Karayolları ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak-İstanbul karayolu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı

Zonguldak-İstanbul karayolu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı

Zonguldak-İstanbul karayolu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT