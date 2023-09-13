Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var

Zonguldak'tan gelen son dakika haberine göre; Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. "İçeride 280 kişinin olduğu belirtiliyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var

Zonguldak'tan gelen son dakika haberine göre; Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında bu gün saat 13:45 sularında göçük meydana geldi.

TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Armutçuk işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin etkilendiğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.

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