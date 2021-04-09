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  3. Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi akşam saatlerinde yağan kar yağışı gece de etkisini gösterdi.

Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkisi gösterirken, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Özellikle kar yağışının etkiliği olduğu yerlerden biri de Elvanpazarcık beldesi oldu. Yağan kar yağışı sonrasında belde beyaza büründü. Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ise 5 dereceye kadar düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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