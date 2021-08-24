Zonguldak İnönü Mağarası’nda en eski yerleşim yeri bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü’nde bulunan İnönü Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle kazı çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. 2017 yılında başlayan kazı çalışmaları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Hamza Ekmen’in başkanlığında, Dr. Gülden Özkalalı Ekmen ve araştırma görevlisi Ali Güney ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Özellikle mağara M.Ö. 4500-1000 / M.S. 10-12. yüzyıllar içindeki kültürel özelliklerine dair önemli ipuçları sunmakla kalmayıp yapılan son çalışmalarda 5 ayrı kültürün yaşam alanına da ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

BU TOPLULUKLAR OLDUKÇA GELİŞMİŞ VE YÜKSEK SANAT SEVİYESİNE SAHİP TOPLULUKLAR

Dr. Hamza Ekmen, kazı çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Mağarada günümüze en yakın tarihe ait birinci tabaka Selçuklu ve Bizans dönemlerini kapsıyor. Erken Demir Çağ’ına tarihlenen ikinci tabakada ele geçen buluntular Balkan-Trakya göçlerine ilişkin veriler sunuyor. Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilen üçüncü tabakada bulunmuş tohum kalıntıları ve dokumacılıkla ilişkili eserler Ereğli Müzesi’nde sergileniyor. Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen dördüncü tabakada ise süte dayalı bir üretimin günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce yapıldığını gösteren kalıntılar bulundu. İnönü Mağarası’nın beşinci tabakası, mağaranın ilk sakinlerine ait izleri barındırıyor ve Batı Karadeniz kıyısında bugüne kadar sistemli arkeolojik araştırmalarla tespit edilmiş en eski yerleşimi temsil eder. Genel olarak bakıldığında, İnönü Mağarası kazılarında elde edilen buluntu ve kalıntıların niteliği içinde bulunduğumuz coğrafyada tarih öncesi dönemlerde oldukça gelişmiş ve yüksek sanat seviyesine sahip topluluklarının yaşadığına dair güçlü kanıtlar sunuyor.” ifadelerini kullandı.