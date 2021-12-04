Zonguldak'ta acı olay! Koronavirüs iki kardeşi 11 gün arayla hayattan kopardı

Alınan bilgilere göre koronavirüs salgınına yakalanan eski Terakki Mahallesi Muhtarı Bülent Ulubay (69), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA CAN VERDİ

Ulubay'ın ardından 49 yaşındaki kardeşi İsmail de koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Ancak İsmail Ulubay da ağabeyinin ölümünün üzerinden 11 gün koronavirüsten hayatını kaybetti.

İsmail Ulubay için Uzun Mehmet Camisi'nde tören düzenlendi. Ulubay'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Ulubay'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Çaycuma ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, gazetecilere, Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini belirterek "Aşılarımızı olmamız lazım. 11 gün önce eski muhtarımızı kaybettik. Aynı hastanede, aynı yoğun bakımda yattılar. Bu tür cenazelere artık gelmek istemiyoruz. Çok değerli insanlarımızı kaybettik." diye konuştu.