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Zonguldak'ta acı olay! Koronavirüs iki kardeşi 11 gün arayla hayattan kopardı

Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Bülent Ulubay'ın kardeşi İsmail Ulubay, salgın ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı. Ulubay koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta acı olay! Koronavirüs iki kardeşi 11 gün arayla hayattan kopardı

Alınan bilgilere göre koronavirüs salgınına yakalanan eski Terakki Mahallesi Muhtarı Bülent Ulubay (69), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA CAN VERDİ

Ulubay'ın ardından 49 yaşındaki kardeşi İsmail de koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Ancak İsmail Ulubay da ağabeyinin ölümünün üzerinden 11 gün koronavirüsten hayatını kaybetti. 

Zonguldak'ta acı olay! Koronavirüs iki kardeşi 11 gün arayla hayattan kopardı

İsmail Ulubay için Uzun Mehmet Camisi'nde tören düzenlendi. Ulubay'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Ulubay'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Çaycuma ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, gazetecilere, Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini belirterek "Aşılarımızı olmamız lazım. 11 gün önce eski muhtarımızı kaybettik. Aynı hastanede, aynı yoğun bakımda yattılar. Bu tür cenazelere artık gelmek istemiyoruz. Çok değerli insanlarımızı kaybettik." diye konuştu.

Zonguldak'ta acı olay! Koronavirüs iki kardeşi 11 gün arayla hayattan kopardı Zonguldak'ta acı olay! Koronavirüs iki kardeşi 11 gün arayla hayattan kopardı

Tayfun Altuntaş
Editör
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