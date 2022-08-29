Zonguldak'ta bir garip vaka! Sıcak havada denize giren vatandaş nadir görülen bir rahatsızlığı yaşadı!

İstanbul'dan Zonguldak'a tatil için gelen 33 yaşındaki Caner Arık görenlerin şok olacağı bir vakayı yaşadı. Sıcak ve nemli havada denize girmesi sonucu neye uğradığını şaşıran Arık baş bölgesinde oluşan şişlik nedeniyle acil olarak hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonrası kimsenin bilmediği bir vaka ile karşılaştığını öğrendi.

BİLİNEN BİR TEDAVİSİ YOK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölümü'ne başı9ndaki şişlik nedeniyle başvuran Caner Arık, genellikle el ve ayaklarda görülebilecek olan vakanın başında görülen "sıcak ödemi" isimli bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendi. Nadir görülen bir hastalık olması ve bilinen herhangi bir tedavi yönteminin olmadığı rahatsızlığı yaşayan Arık, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

SICAĞA BAĞLI OLUŞAN BİR ÖDEM

Acil Tıp Uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt Hocagil, hastanın baş kısmında görülen bu ödem hakkında "Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu, vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini, günlük proteinle beslendiğini, iki günde bir de 25 gram kadar protein tozu tükettiğini öğrendik. Bunun üzerine diğer lokalize ödem yapan nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı bir ödem olduğunu, kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık." ifadelerini kullandı.

VAKA ULUSLARARASI BİR KONGRDE YAYINLANACAK

Sıcak ve nemli havalarda sık karşılaşılan bir hastalık olduğunu ve korkulacak herhangi bir etkisin olmadığı bilgisini veren Hocagil, "En çok iyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, onun bir üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) olabiliyor, ölümcül olanı da sıcak çarpması oluyor son kademede. Sıcak ödemi sık görülen bir durum. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada bir şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen sıcak ödemini saçlı deride gördük. Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi. Literatürü taradık, literatürde benzer vakalara rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan 'olur' aldık. Uluslararası kongrede bu vakayı nadir görülen saçlı deride sıcak ödemi olarak yayınlayacağız" şeklinde konuştu.