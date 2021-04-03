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  3. Zonguldak'ta köye inen ayılar arı kovanlarını talan etti! Köylüler panik yaptı

Zonguldak'ta köye inen ayılar arı kovanlarını talan etti! Köylüler panik yaptı

Zonguldak'ta Çağlı köyünde Sezai Cin'e ait arı kovanlarına ayılar saldırdı.

Zonguldak'ta köye inen ayılar arı kovanlarını talan etti! Köylüler panik yaptı

Zonguldak'ta Çağlı köyünde Sezai Cin'e ait arı kovanlarına ayılar saldırdı.

Zonguldak'ta Merkez bağlı Çağlı Köyünde aracılıkla uğraşan Sezai Cin'in kovanlarına dün akşam saatlerinde ayılar saldırdı. Ayıların kovanlara saldırmasının ardından birçok kovanda maddi zarar oluştu.

Öte yandan aynı olayın geçtiğimiz günlerde de yaşandığı öğrenildi. Ayıların köye inmesinin ardından köylü, büyük panik yaşadı.

Çağlı Köyü Muhtarı Oktay Arslan, "Yine ayı felaketi dün akşam geç saatlerde merkez çağlı köyümüzde arıcılık yapan Sezai Cin kardeşimizin arı kovanlarını maalesef zarar vermiştir bir an önce yetkililerin bu çözüme el atmaları gerekmektedir bugün arıya zarar veren yarın Allah göstermesin insanlara ve diğer hayvanlara da zarar verebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta köye inen ayılar arı kovanlarını talan etti! Köylüler panik yaptı

Zonguldak'ta köye inen ayılar arı kovanlarını talan etti! Köylüler panik yaptı

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