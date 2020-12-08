Zonguldak'ta pitbul dehşeti! Süs köpeğini boğarak öldürdü

Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı yanındaki sahil bandında sahibinin aracından çıkan pitbull amfi tiyatro civarında sahibi ile gezen süs köpeğine saldırdı. Melih Uysal, kavgayı engellemeye çalışsa da pitbulun güçlü çenesinden köpeğini kurtaramadı. Süs köpeğini boğarak öldüren saldırgan pitbul, sahibini de elinden yaraladı.

VATANDAŞLAR KOVALARLA AYIRMAYA ÇALIŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Melih Uysal 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri pitbulu durdurmak için uzun süre çaba sarf etti. Sahil bandında gördüğü diğer köpeklere saldıran pitbulun bu saldırısını engellemek için polisler biber gazı kullanırken, vatandaşlarda ellerindeki kovaları kullandı. Saldırgan pitbul bu sırada 2 köpeği ve bir kediyi de yaraladı.

PİTBUL SAHİBİ İLE TARTIŞMAYA TUTUŞTULAR

Polisin talebi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek pitbulu yakalamaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen pitbulun sahibi köpeğini alarak tekrar aracına bindirdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar saldırgan pitbulun sahibine tepki gösterdi. Pitbulun sahibi işlem yapılmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.