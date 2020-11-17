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Zonguldak'ta sürücü fren ile gazı karıştırınca olanlar oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil önce yayaya çarptı, ardından da yol kenarındaki taşlara çarparak yan yattı.

Zonguldak'ta sürücü fren ile gazı karıştırınca olanlar oldu

Kaza, Akarca Mahallesi Suya Bakan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre İsmail Ö. idaresindeki 67 ABG 559 plakalı Opel marka otomobil sürücünün fren yerine gaza basması sonucu garajdan çıkmasına yardımcı olan İsmail C.'ye çarptı.

Hızını alamayan otomobil daha sonra yol kenarındaki kayalara çarparak yan yattı. Kazada yaralanan yaya için vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ilk olarak gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak kaza yerinde gerekli tedbirleri aldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta sürücü fren ile gazı karıştırınca olanlar oldu

Zonguldak'ta sürücü fren ile gazı karıştırınca olanlar oldu

Zonguldak'ta sürücü fren ile gazı karıştırınca olanlar oldu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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