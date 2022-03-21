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Zootekni ne demek, TDK'ya göre Zootekni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zootekni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zootekni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zootekni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zootekni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zootekni ne demek, TDK'ya göre Zootekni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zootekni ne demek? Zootekni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zootekni kelimesi. Peki zootekni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zootekni nedir, zootekni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZOOTEKNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zootekni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zootekni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre zootekni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi

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