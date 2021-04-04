Zor günler geçiren esnafa müjde! Yeni destekler yolda

Pandemi süreci sosyal hayatın yanı sıra ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Özellikle esnaflar bu süreçte önemli kayıplar yaşadıklarını ifade ettiler. Bu kapsamda zor günler geçiren esnafa destek için kollar sıvandı. Yeni desteklerin yolda olduğu açıklandı. Zor günler geçiren esnaflara sürecin başından itibaren destekler verilmeye başlanmıştı. Küçük esnafın destekleri devam ederken, lokanta ve kafeler için de yeni destek kararları alındı.

NİSAN VE MAYIS AYLARINI KAPSAYACAK

Pandemi ile mücadele sürecinde ekonomiyi koruma çalışmaları kapsamında esnaflara hibe ve prim destekleri verildi. Sürecin ilerlemesiyle kira ve ciro desteği de sağlanması kararlaştırıldı. Ancak normalleşme sürecine geçilememesi nedeniyle desteklere devam ediliyor. Esnafın mağduriyetlerinin giderilebilmesi adına lokanta ve kafelere, nisan ve mayıs aylarını kapsayacak prim ve nakit desteği geliyor. Söz konusu destek için TBMM'ye yasa teklifi sunulduğu ifade edildi.

Kısa çalışma sonrası verilen normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoran çalışanlarının primlerini İŞKUR'un karşılayacağı öğrenildi. Ayrıca bu süre içinde ücretsiz izine çıkacak personele de işçi başına 1.500 TL ödenecek. Böylece işçiler iki ay için 3 bin lira alacak ve prim desteği ise 1.341 TL'yi bulacak.

ESNAF İÇİN UYGULANAN DESTEKLER

Kira ve Hibe Desteği

Basit usul vergilendirilen esnafın yararlanması için hayata geçirildi. Destek kapsamında 3 ay boyunca ayda 1.000 TL hibe desteği sağlanacak. Bunun yanı sıra 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği verilecek. Desteğe başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve 30 Nisan son tarih.

Normalleşme Desteği

Normal çalışmaya geçen ve kısa çalışma ödeneği biten işletmeler yararlanabilecek. İşçi başına 1.341,56 lira prim desteğinin verileceği uygulamada, SGK ödemelerinden mahsup edilecek.

Nakit Desteği

Kafe ve restoranlar için uygulanan destekte, işçilerin 1.341,56 TL'lik prim desteğinin dışında ücretsiz izinde olanlar için çalışan başına 1.500 lira ödenecek. Uygulamanın başvuru detayları henüz netleşmedi.

Ciro Kaybı Desteği

Kafe ve restoranlar için hayata geçirilecek olan uygulamada, cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan esnaflar yararlanabilecek. Desteğe başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve 30 Nisan son tarih.