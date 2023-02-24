Zoran Kokot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Kokot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Kokot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Kokot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Kokot 28 Haziran 1985 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Kokot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Zoran Kokot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoran Kokot'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Kokot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Kokot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Kokot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Kokot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Slavija S.

1 Ağustos 2007 yılında Serbian White Eagles

1 Ocak 2008 yılında Slavija S.

1 Ocak 2009 yılında KSK Beveren

1 Ağustos 2010 yılında Slavija S.

1 Mart 2011 yılında Sarcheshmeh

1 Ocak 2012 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2012 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2013 yılında FK Olimpik

30 Temmuz 2014 yılında Slavija S.

13 Şubat 2015 yılında Zeljeznicar

8 Ocak 2016 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2016 yılında NK Vitez

15 Ağustos 2017 yılında Zvijezda G.

18 Ocak 2018 yılında Travnik

1 Temmuz 2018 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Famos Vojkovici

Zoran Kokot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Kokot şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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