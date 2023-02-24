Zoran Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Kovacevic 20 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zoran Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Kovacevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoran Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zoran Kovacevic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

31 Ocak 2022 yılında Ljubic Prnjavor

Zoran Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Kovacevic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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