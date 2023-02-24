Zoran Lesjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Lesjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Lesjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Lesjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Lesjak 1 Şubat 1988 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Lesjak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Zoran Lesjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Zoran Lesjak'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Lesjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Lesjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Lesjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Lesjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2010 yılında Sloga Uskoplje

5 Mart 2010 yılında Medjimurje

12 Temmuz 2010 yılında NK Nafta 1903

31 Ağustos 2011 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2014 yılında Hrv Dragovoljac

6 Temmuz 2015 yılında NK Osijek

9 Ocak 2018 yılında Santarcangelo

30 Haziran 2018 yılında NK Osijek

1 Ağustos 2018 yılında Zalaegerszeg

Zoran Lesjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Lesjak şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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