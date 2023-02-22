Zoran Tosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Tosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Tosic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoran Tosic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoran Tosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Tosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Tosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Tosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Tosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Tosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Tosic 28 Nisan 1987 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Тошић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Tosic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGM Sport yapmaktadır. Zoran Tosic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zoran Tosic'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoran Tosic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tosiczoran7/

Zoran Tosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Tosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zoran Tosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Tosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Proleter Zrenj.

1 Temmuz 2006 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2007 yılında Partizan

1 Ocak 2009 yılında Man. United

29 Ocak 2010 yılında Köln

30 Haziran 2010 yılında Man. United

1 Temmuz 2010 yılında CSKA Moskova

28 Ağustos 2017 yılında Partizan

27 Şubat 2020 yılında TZ Yuanda

16 Nisan 2021 yılında Tobol Kostanay

26 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Zoran Tosic kimdir

Zoran Tosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Tosic şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mladost Lukicevo

Zoran Tosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 11 gol atmıştır.

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Zoran Tosic nereli

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