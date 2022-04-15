Zorlu isminin anlamı nedir, Zorlu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zorlu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zorlu ismi ne demek, Zorlu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zorlu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zorlu İsminin anlamı nedir? TDK Zorlu anlamı:

Zorlu ismi Türk Dil Kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1. sıfat Güçlü, kuvvetli, şiddetli:

Zorlu bir yağmur.

2. sıfat Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse):

"Ne zorlu bir amir olduğunu daha ilk gününden belli etti." - Haldun Taner

3. sıfat Zor, güç yapılan:

"Millî Mücadele'nin bazı zorlu safhalarında onun âdeta, işlere seyirci kalır gibi bir kayıtsız, ilgisiz duruşu olurdu ki..." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. sıfat Zorbalık yapan.

Zorlu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zorlu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Zorlu isminin kökeni:

Zorlu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 42 tarafından kullanılmaktadır.

Zorlu isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Zorlu isminin rengi:

Nar

Zorlu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Zorlu isminin Harf Analizi Nedir ?

Zorlu ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Zorlu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zorlu ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

O : 18

R : 21

L : 15

U : 25

= 108 – Zorlu İsminin Numeroloji Toplamı 108’dir.

Zorlu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zorlu ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zorlu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8 O: 6 R: 9 L: 3 U: 3 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Zorlu isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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