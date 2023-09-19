Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek.

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Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğ ile "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı maddeye ekleme yapıldı.

Buna göre SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasında ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar verilmesinde yetkili olacak.

KAYNAK: İHA

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