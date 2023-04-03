Zoumana Bagbema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoumana Bagbema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zoumana Bagbema kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoumana Bagbema ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.