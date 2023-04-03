Zoumana Bagbema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoumana Bagbema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoumana Bagbema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zoumana Bagbema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zoumana Bagbema 13 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zoumana Bagbema Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Zoumana Bagbema, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoumana Bagbema'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Zoumana Bagbema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/z.bagbema/
Zoumana Bagbema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zoumana Bagbema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19
Zoumana Bagbema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zoumana Bagbema şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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